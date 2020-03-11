11 марта. Mossovetinfo.ru – В 2020 году в Москве пройдут работы по комплексному благоустройству Ленинского проспекта, сообщается на портале mos.ru.
Благоустроен будет сам Ленинский проспект и прилегающие улицы на участке от улицы Кравченко до МКАД. В общей сложности благоустройство будет проведено на участке протяженностью 5,6 километра, общей площадью около 152 гектаров.
В ходе работ все воздушные кабельные линии будут убраны под землю, будет заменено покрытие тротуаров и проезжей части, установлены новые фонари с энергосберегающими лампами, установлены малые архитектурные формы.
Кроме того, в районе благоустройства появятся новые транспортно-пешеходные связи, в том числе новые переходы и дополнительные остановки, а также парки и зоны отдыха. Планируется, что остановки общественного транспорта с высоким пешеходным потоком превратят в мини-площади.
Кроме того, подземные и наземные переходы, остановки общественного транспорта, площадь у загса, где бывает много людей, планируют выделить темным цветом с помощью мощения.
При работах планируется сохранить существующие крупные деревья и зеленые зоны. Вместе с созданием новых парков и скверов и высадкой дополнительных деревьев и кустарников, это позволит улучшить экологическую ситуацию в местах работ.
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