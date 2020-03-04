4 марта. Mossovetinfo.ru – Комплексное благоустройство Профсоюзной улицы и Проспекта 60-летия Октября, а также прилегающих улиц планируется провести в 2020 году, сообщается на портале mos.ru.



В общей сложности планируется благоустроить территорию протяженностью 10 километров и площадью в 200 гектаров.



В ходе работ по благоустройству буду убраны под землю воздушные кабельные, обновлено дорожное покрытие и покрытие тротуаров, установлен новый бордюрный камень. Фасады домов будут очищены и отремонтированы. Также на всей благоустраиваемой территории установят новые системы освещения.



Все имеющиеся зеленые насаждения будут сохранены, помимо этого будут разбиты газоны, высажены дополнительные деревья и кустарники.



Также в рамках благоустройства планируется объединить разрозненные части улицы, создать удобные транспортно-пешеходные связи и новые рекреационные зоны.



Отдельно будут благоустроены площадки перед станциями метро «Ленинский проспект», «Академическая», «Профсоюзная», «Новые Черемушки», «Калужская», «Беляево», «Коньково», «Теплый Стан». Для благоустройства каждой площадки разработают отдельный дизайн. Помимо этого, будут благоустроены скверы Михаила Лермонтова, Александра Пушкина и Федора Тютчева, а также площади Иосипа Броз Тито, Академика Келдыша, Мартина Лютера Кинга и площадь перед загсом Академического района.



Также в рамках благоустройства на Проспекте 60-летия октября появится выделенная полоса для общественного транспорта.