9 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксировано 198 590 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.



За сутки в столице было подтверждено 1572 случая заболевания. Это наименьшее количество заболевших с 16 апреля, когда за сутки заразились 1370 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 5390 человек.



Всего за все время в Москве от коронавируса выздоровели 109 7377 человек, умерли – 3 029 человек (за сутки – 59).