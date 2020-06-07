7 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области зафиксировано 44 232 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.



За в Подмосковье было подтверждено 754 случая заболевания, вылечились 538 человек.



Всего за все время от коронавируса в Подмосковье выздоровели 11 462 человека, умерли – 567 человек (за сутки – 10).