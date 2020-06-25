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Город (Москва и область)     25.06.2020 19:57

Коронавирус в Подмосковье: Воробьев напомнил о необходимости носить маски в общественных местах

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Теги:  Московская область  Подмосковье  Андрей Воробьев  Воробьев  коронавирус 

25 июня. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «360» отметил, что «очень важно в общественных местах беречь себя и своих близких, находиться в масках»,

«Мы сегодня решаем следующие вызовы, жизнь продолжается. И, конечно, главное из них — это экономика, жизнь нашего региона, благоустройство — все, что окружает нас каждый день, должно радовать глаз», — подчеркнул глава Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье впервые с 18 апреля выявлено менее 500 новых случаев COVID-19.

С 25 июня в Подмосковье сняли еще ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ограничения, введенные в регионе из-за коронавируса, будут полностью сняты с 1 июля. Останется только масочный режим.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  Андрей Воробьев  Воробьев  коронавирус 

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