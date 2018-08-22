22 августа. Mossovetinfo.ru – Корпуса второй очереди проблемного ЖК «Царицыно» начнут достраивать в ноябре, сообщает пресс-служба Москомстроинвеста.



Сообщается, что новый застройщик – компания «Мосотделстрой №1» - с 25 августа приступит к обследованию корпусов, которое продлиться около месяца. После этого будет составлен план работ, и в ноябре строители должны зайти на площадку.



На шести корпусах первой очереди уже ведутся строительные работы: прокладываются инженерные сети, канализация, водопровод, кроме того, идут кровельные работы.



Ранее сообщалось, что началась передача проблемного ЖК новому застройщику. Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году. Застройщиком являлся «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ). Застройщик заключил более 4 тысяч договоров долевого участия. Строительство планировалось завершить в 2012 году, однако застройщик свои обязательства не выполнил. В апреле 2018 года МКХ был признан банкротом. В результате было принято решение достроить проблемный ЖК за счет средств городского бюджета.