Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     22.08.2018 11:55

Корпуса второй очереди ЖК «Царицыно» начнут достраивать в ноябре

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЖК Царицыно  строительство  жилье 

22 августа. Mossovetinfo.ru – Корпуса второй очереди проблемного ЖК «Царицыно» начнут достраивать в ноябре, сообщает пресс-служба Москомстроинвеста.

Сообщается, что новый застройщик – компания «Мосотделстрой №1» - с 25 августа приступит к обследованию корпусов, которое продлиться около месяца. После этого будет составлен план работ, и в ноябре строители должны зайти на площадку.

На шести корпусах первой очереди уже ведутся строительные работы: прокладываются инженерные сети, канализация, водопровод, кроме того, идут кровельные работы.

Ранее сообщалось, что началась передача проблемного ЖК новому застройщику. Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году. Застройщиком являлся «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ). Застройщик заключил более 4 тысяч договоров долевого участия. Строительство планировалось завершить в 2012 году, однако застройщик свои обязательства не выполнил. В апреле 2018 года МКХ был признан банкротом. В результате было принято решение достроить проблемный ЖК за счет средств городского бюджета.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЖК Царицыно  строительство  жилье 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:24 В мире Россиянин задержан в Германии по подозрению в терроризме

12:31 Город (Москва и область) Власти Москвы выставили на торги 11 мини-магазинов в спальных районах

12:17 Город (Москва и область) Главный архитектор Москвы предложил вернуть автомобили на «старый» Арбат

11:55 Город (Москва и область) Корпуса второй очереди ЖК «Царицыно» начнут достраивать в ноябре

11:26 Город (Москва и область) Выход из Кремля через Спасскую башню закрыли до 2 сентября

Актуальные материалы

10:35 Город (Москва и область) Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ запускает светотехническое шоу «История Москвы»

16:59 Город (Москва и область) Рыбу из московских водоемов есть нельзя - Кульбачевский

15:59 Город (Москва и область) На станции метро «Беломорская» начался монтаж оборудования и внутренних систем

21:43 Город (Москва и область) Где в Москве можно сделать прививку от гриппа

17:18 Город (Москва и область) Открыт участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru