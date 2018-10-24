24 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство второго входа в Московский зоопарк планируется начать до конца 2018 года, сообщает портал mos.ru.



Проект входного павильона уже утвердили в Москомархитектуре. Новый вход, который расположиться возле станции метро «Баррикадная» будет представлять из себя двухэтажный павильон, выполненный в стилистике американского авангарда. Внутри павильона разместят билетные кассы, турникеты, сувенирные магазины и кафе, а также образовательный центр для проведения культурно-просветительских мероприятий.



Фасады входного павильона сделают белыми, двери будут прозрачными, по ночам павильон будет освещать архитектурная подсветка. Попасть в зоопарк посетители смогут со второго этажа павильона, куда будут вести эскалаторы, лифты и лестницы с пандусами.



Постройка нового входа позволит разгрузить основной вход в зоопарк, расположенный на пересечении улиц Красная Пресня и Большая Грузинская.