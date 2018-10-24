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Город (Москва и область)     24.10.2018 10:40

Второй вход в Московский зоопарк начнут строить до конца 2018 года

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Теги:  Московский зоопарк  вход  строительство 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство второго входа в Московский зоопарк планируется начать до конца 2018 года, сообщает портал mos.ru.

Проект входного павильона уже утвердили в Москомархитектуре. Новый вход, который расположиться возле станции метро «Баррикадная» будет представлять из себя двухэтажный павильон, выполненный в стилистике американского авангарда. Внутри павильона разместят билетные кассы, турникеты, сувенирные магазины и кафе, а также образовательный центр для проведения культурно-просветительских мероприятий.

Фасады входного павильона сделают белыми, двери будут прозрачными, по ночам павильон будет освещать архитектурная подсветка. Попасть в зоопарк посетители смогут со второго этажа павильона, куда будут вести эскалаторы, лифты и лестницы с пандусами.

Постройка нового входа позволит разгрузить основной вход в зоопарк, расположенный на пересечении улиц Красная Пресня и Большая Грузинская.


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Теги: 
Московский зоопарк  вход  строительство 

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