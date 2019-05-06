6 мая. Mossovetinfo.ru – Красная площадь в Москве будет закрыта для посетителей с 6 по 9 мая, сообщает Центр общественных связей Федеральной службы охраны.



Площадь закроют для посетителей в связи с подготовкой и проведением мероприятий, в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В частности, на Красной площади 9 мая пройдет военный парад, а также на ней завершится шествие «Бессмертного полка».



Площадь будет закрыта с 09:00 6 мая до 20:00 9 мая. Кроме того, ранее сообщалось, что до 13 мая будет закрыт для посетителей Мавзолей Ленина.