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Город (Москва и область)     15.12.2022 09:26

Крепкие морозы придут в Московский регион с понедельника 19 декабря

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Теги:  Москва  регион  морозы 

15 декабря, Mossovetinfo.ru - В Москву и столичный регион с понедельника 19 декабря придут морозы до 16−17 градусов, погода будет стоять ясная и без осадков, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Понижение температуры в столичном регионе начнется в воскресенье — и днем, и ночью ожидается 7−12 градусов мороза. На следующей неделе ночные температуры прогнозируются в диапазоне 15−16 градусов, а днем — минус 8−13 градусов. В ночь на вторник морозы будут достигать уже 17 градусов, а днем — 7−10 градусов.Похолодание будет сопровождаться большим количеством солнца и отсутствием осадков.

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Теги: 
Москва  регион  морозы 

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