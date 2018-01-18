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Город     18.01.2018 16:49

Крещение: 35 маршрутов наземного транспорта в Москве продлят работу до 3:00

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Теги:  Крещение  транспорт  общественный транспорт 

18 января. Mossovetinfo.ru - Для проезда к местам крещенских купаний в ночь на 19 января до 3:00 продлевается работа 35 маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщает Мосгортранс.

автобуса № 17, 29, 32, 48, 79, 109, 127, 151, 173, 202, 210, 227, 257, 304, 433, 577, 608, 616, 623, 642, 652, 653, 738, 804, 885, 892, 10 (Зеленоград);

троллейбуса № 21, 52, 57, 64, 73;

трамвая № 6, 26, 28.

Сохраняется работа ночных маршрутов автобуса № Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Б, 15 и трамвая № 3.

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Карта места

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Теги: 
Крещение  транспорт  общественный транспорт 

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