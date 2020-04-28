28 апреля. Mossovetinfo.ru – В крупнейшем московском автоцентре «Москва» на «Каширском шоссе планируют открыть временный госпиталь для лечения зараженных коронавирусом, сообщают «Ведомости», со ссылкой на источники в мэрии столицы.



Кроме того, временные госпитали могут быть размещены на территории ВДНХ, а также в торгово-ярмарочном комплексе «Москва» в Люблино.



Раннее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве развернуто более 20 тысяч коек для зараженных коронавирусом, а ближайшее время их количество будет доведено до 28 тысяч.



В Москве на 28 апреля выявлено 48 414 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 4130 человек, умерли 479 человек.