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Город (Москва и область)
28.04.2020, 17:39
В Москве аннулировали 20 тысяч пропусков у граждан, обязанных соблюдать карантин
28 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы аннулировали 20 тысяч рабочих цифровых пропусков, выданных гражданам, которые обязаны соблюдать карантин из-за наличия симптомов ОРВИ или диагностировали ...
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Город (Москва и область)
28.04.2020, 17:16
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
28 апреля. Mossovetinfo.ru – В крупнейшем московском автоцентре «Москва» на «Каширском шоссе планируют открыть временный госпиталь для лечения зараженных коронавирусом, сообщают «Ведомости», со ссы...
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Город (Москва и область)
28.04.2020, 14:48
Метро придет в Можайский район Москвы в 2021 году
28 апреля. Mossovetinfo.ru – Первая станция метро в Можайском районе Москвы откроется для пассажиров в 2021 году, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы. В 2021 году в Моск...