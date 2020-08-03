3 августа. Mossovetinfo.ru – В 29 парках Москвы возобновили работу кружки и секции программы «Московское долголетие», сообщается на портале mos.ru.
Москвичи старшего возраста снова могут заниматься скандинавской ходьбой, гимнастикой, пением, танцами, йогой, фитнес-тренировками, рисованием, поиграть в бильярд, шахматы, шашки, пинг-понг и большой теннис.
Занятия возобновились в рамках очередного этапа снятия коронавирусных ограничений, который начался 1 августа.
Занятия в рамках программы «Московское долголетие» можно посетить в следующих парках:
— Парк Горького,
— парк «Красная Пресня»,
— сад имени Баумана,
— парк «Фили»,
— парк Олимпийской деревни,
— парк 50-летия Октября,
— парк «Сокольники»,
— Бабушкинский парк,
— сквер по Олонецкому проезду,
— ландшафтный парк «Митино»,
— сад «Эрмитаж»,
— Воронцовский парк,
— музей-заповедник «Царицыно»,
— парк «Ходынское поле»,
— парки «Кузьминки», «Садовники» и «Борисовские пруды»,
— Таганский парк,
— Перовский парк, парк у прудов «Радуга», зона отдыха «Терлецкая дубрава»,
— парк «Северное Тушино»,
— Измайловский парк и Сиреневый сад,
— Лианозовский парк, «Ангарские пруды», Гончаровский парк и этнографическая деревня «Бибирево»,
— парк у Джамгаровского пруда.
Подробное расписание занятий можно узнать на официальных сайтах парков.
11:53 Город (Москва и область) Кружки и секции «Московского долголетия» начали работать в 29 парках Москвы
11:29 Власть Правительство расширит список стратегически важных лекарств
10:43 Другое Forbes составил рейтинг российских звезд с самыми высокими доходами
10:26 Мнения Венедиктов разъяснил почему в эпоху транзита силовики мочат Собянина
09:55 В России В России запретили пополнять наличным анонимные электронные кошельки
12:23 Другое Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
04:13 В России Российская вакцина от коронавируса формирует иммунитет у 100% добровольцев
16:37 Власть Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней
15:29 Происшествия Против депутата Галяминой возбуждено уголовное дело
08:20 Общество Москвичам напомнили, как оформить жилье в центрах госуслуг
15:36 В мире Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире