3 августа. Mossovetinfo.ru – В 29 парках Москвы возобновили работу кружки и секции программы «Московское долголетие», сообщается на портале mos.ru.



Москвичи старшего возраста снова могут заниматься скандинавской ходьбой, гимнастикой, пением, танцами, йогой, фитнес-тренировками, рисованием, поиграть в бильярд, шахматы, шашки, пинг-понг и большой теннис.



Занятия возобновились в рамках очередного этапа снятия коронавирусных ограничений, который начался 1 августа.



Занятия в рамках программы «Московское долголетие» можно посетить в следующих парках:



— Парк Горького,

— парк «Красная Пресня»,

— сад имени Баумана,

— парк «Фили»,

— парк Олимпийской деревни,

— парк 50-летия Октября,

— парк «Сокольники»,

— Бабушкинский парк,

— сквер по Олонецкому проезду,

— ландшафтный парк «Митино»,

— сад «Эрмитаж»,

— Воронцовский парк,

— музей-заповедник «Царицыно»,

— парк «Ходынское поле»,

— парки «Кузьминки», «Садовники» и «Борисовские пруды»,

— Таганский парк,

— Перовский парк, парк у прудов «Радуга», зона отдыха «Терлецкая дубрава»,

— парк «Северное Тушино»,

— Измайловский парк и Сиреневый сад,

— Лианозовский парк, «Ангарские пруды», Гончаровский парк и этнографическая деревня «Бибирево»,

— парк у Джамгаровского пруда.



Подробное расписание занятий можно узнать на официальных сайтах парков.