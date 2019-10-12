12 октября. Mossovetinfo.ru – В Мневниковской пойме (район Хорошево-Мневники) появится жилой квартал по программе реновации, он будет построен в течение трех лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.
Всего планируется построить около 200 тысяч квадратных метров жилья – около 30 тысяч квартир. Кроме того, в районе Хорошево-Мневники появятся две новые станции метро и новые дороги, а также балочный мост через канал имени Москвы.
По району уже проходит Северо-Западная хорда. Также строятся несколько спортивных комплексов, спортивная инфраструктура и пешеходные мосты, связывающие районы Фили и Крылатское.
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