1 апреля. Mossovetinfo.ru – Ледовый дворец появится в Солнцево в 2019 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



Там будут ледовая арена, тренировочная площадка и хоккейная школа.