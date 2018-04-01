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Город (Москва и область)     01.04.2018 15:46

Ледовый дворец появится в Солнцево в 2019 году

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Теги:  Солнцево  спорт  Сергей Собянин  Собянин  строительство 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – Ледовый дворец появится в Солнцево в 2019 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Там будут ледовая арена, тренировочная площадка и хоккейная школа.


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Карта места

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Теги: 
Солнцево  спорт  Сергей Собянин  Собянин  строительство 

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