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Город (Москва и область)     12.06.2020 10:37

Летние веранды кафе и ресторанов открылись в Подмосковье

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Теги:  Подмосковье  Московская область  коронавирус  рестораны  кафе  Андрей Воробьев  Воробьев 

12 июня. Mossovetinfo.ru - Летние веранды кафе открылись в Московской области с пятницы, 12 июня. Торговые центры пока закрыты.

Ранее в Подмосковье уже открыли салоны красоты, парикмахерские и МФЦ. С понедельника, 15 июня, в регионе откроют музеи, а поликлиники перейдут в обычный режим работы. Кроме того, в больницах возобновятся плановые операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев не исключал открытия с 12 июня торговых центров, но это решение отложено. В четверг он отметил, что главный санитарный врач региона пока не дал на это разрешения.


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Теги: 
Подмосковье  Московская область  коронавирус  рестораны  кафе  Андрей Воробьев  Воробьев 

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