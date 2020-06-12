12 июня. Mossovetinfo.ru - Летние веранды кафе открылись в Московской области с пятницы, 12 июня. Торговые центры пока закрыты.



Ранее в Подмосковье уже открыли салоны красоты, парикмахерские и МФЦ. С понедельника, 15 июня, в регионе откроют музеи, а поликлиники перейдут в обычный режим работы. Кроме того, в больницах возобновятся плановые операции.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев не исключал открытия с 12 июня торговых центров, но это решение отложено. В четверг он отметил, что главный санитарный врач региона пока не дал на это разрешения.