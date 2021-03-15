Другие материалы
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Город (Москва и область)
16.03.2021, 09:58
Летние веранды в Москве откроются 1 апреля
16 марта. Mossovetinfo.ru – Летние веранды при заведениях общепита в Москве начнут работу с 1 апреля, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова. Рестораторы мог...
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Город (Москва и область)
15.03.2021, 18:27
Станции БКЛ «Мневники» и «Карамышевская» подготовят к открытию до конца марта
15 марта. Mossovetinfo.ru – Станции Большой кольцевой линии «Мневники» и «Карамышевская» будут подготовлены к открытию не позднее конца марта, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заммэра столицы Андре...
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Город (Москва и область)
15.03.2021, 12:38
Ярмарки выходного дня в Москве откроются 2 апреля
15 марта. Mossovetinfo.ru – Ярмарки выходного дня в Москве начнут работать со 2 апреля, сообщается на портале mos.ru. С 15 марта стартовала заявочная компания для участия в ярмарках выходного дн...