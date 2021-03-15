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Город (Москва и область)     16.03.2021 09:58

Летние веранды в Москве откроются 1 апреля

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Теги:  общепит  рестораны  кафе  летние кафе  веранды 

16 марта. Mossovetinfo.ru – Летние веранды при заведениях общепита в Москве начнут работу с 1 апреля, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Рестораторы могут начать собирать летние веранды с 15 марта. При этом, все летние веранды должны быть внесены в городскую схему размещения. Площадь веранд не должна выходить за пределы утвержденной схемы, веранды должны располагаться не далее 5 метров от входа в заведение общепита и не ближе 25 метров от выхода из метро. Также летние веранды не должны мешать движению пешеходов по тротуарам.

По словам Ефимова, всего в Москве может открыться около 3 тысяч летних кафе и веранд. В прошлом году в городской схеме размещения было заявлено примерно такое же количество веранд, однако открылись в итоге всего 2,1 тысячи.


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Карта места

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Теги: 
общепит  рестораны  кафе  летние кафе  веранды 

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