Город (Москва и область) 16.03.2021, 09:58 Летние веранды в Москве откроются 1 апреля

16 марта. Mossovetinfo.ru – Летние веранды при заведениях общепита в Москве начнут работу с 1 апреля, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова. Рестораторы мог...

Город (Москва и область) 15.03.2021, 12:38 Ярмарки выходного дня в Москве откроются 2 апреля

15 марта. Mossovetinfo.ru – Ярмарки выходного дня в Москве начнут работать со 2 апреля, сообщается на портале mos.ru. С 15 марта стартовала заявочная компания для участия в ярмарках выходного дн...