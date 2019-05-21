21 мая. Mossovetinfo.ru – Для летнего отдыха школьников в Москве организуют 246 площадок в рамках программы «Московская смена», такое решение было принято на заседании президиума правительства Москвы.



Площадки для отдыха школьников будут организованы на базе общеобразовательных и спортивных школ, а также на базе социальных объектов. Летние лагеря будут работать по будним дням с 09:00 до 19:00. В летних лагерях для детей будут организованы культурно-досуговая и спортивная программы, трехразовое питание и медицинское обслуживание.



В рамках программы будет организовано три смены, каждая длительностью не менее 21 дня. Первая смена начнется 3 июня, вторая – с 1 июля, третья – с 1 августа. Дети смогут посетить московские музеи и парки, различные познавательные мероприятия, принять участие в спортивных мероприятиях и конкурсах детского мастерства.



Президиум правительства Москвы принял решение о том, что программа «Московская смена» станет постоянно действующим. Ожидается, что предстоящим летом в рамках программы смогут отдохнуть около 25 тысяч столичных школьников, в том числе детей с ограниченными возможностями.



Ранее сообщалось, что Мосгортур подготовил для летнего отдыха детей в Москве более тысячи мероприятий, которые пройдут на 50 различных площадках, среди которых 29 музеев, 6 театров и 15 анимационных центров.