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Город (Москва и область)     21.05.2019 15:51

Летний отдых школьников в Москве будет организован на 246 площадках

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Теги:  летний отдых  дети  Московская смена  Правительство Москвы 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Для летнего отдыха школьников в Москве организуют 246 площадок в рамках программы «Московская смена», такое решение было принято на заседании президиума правительства Москвы.

Площадки для отдыха школьников будут организованы на базе общеобразовательных и спортивных школ, а также на базе социальных объектов. Летние лагеря будут работать по будним дням с 09:00 до 19:00. В летних лагерях для детей будут организованы культурно-досуговая и спортивная программы, трехразовое питание и медицинское обслуживание.

В рамках программы будет организовано три смены, каждая длительностью не менее 21 дня. Первая смена начнется 3 июня, вторая – с 1 июля, третья – с 1 августа. Дети смогут посетить московские музеи и парки, различные познавательные мероприятия, принять участие в спортивных мероприятиях и конкурсах детского мастерства.

Президиум правительства Москвы принял решение о том, что программа «Московская смена» станет постоянно действующим. Ожидается, что предстоящим летом в рамках программы смогут отдохнуть около 25 тысяч столичных школьников, в том числе детей с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что Мосгортур подготовил для летнего отдыха детей в Москве более тысячи мероприятий, которые пройдут на 50 различных площадках, среди которых 29 музеев, 6 театров и 15 анимационных центров.


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Карта места

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Теги: 
летний отдых  дети  Московская смена  Правительство Москвы 

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