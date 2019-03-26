26 марта. Mossovetinfo.ru – Московские власти утвердили проект планировки продления Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции «Селигерская» до станции «Лианозово», соответствующее постановление столичного правительства опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.



Протяженность нового участка составит 3,9 километра, на нем будут расположены две станции: «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово». Первая станция будет расположена на Дмитровском шоссе между улицами 800-летия Москвы и Яхромской. Станция «Лианозово» будет расположена на пересечении Дмитровского шоссе с Вагоноремонтной улицей.



В рамках проекта планировки планируется озеленить и благоустроить ряд примыкающих территорий, а также провести реконструкцию улицы 800-летия Москвы.