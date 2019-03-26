26 марта. Mossovetinfo.ru – Московские власти утвердили проект планировки продления Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции «Селигерская» до станции «Лианозово», соответствующее постановление столичного правительства опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.
Протяженность нового участка составит 3,9 километра, на нем будут расположены две станции: «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово». Первая станция будет расположена на Дмитровском шоссе между улицами 800-летия Москвы и Яхромской. Станция «Лианозово» будет расположена на пересечении Дмитровского шоссе с Вагоноремонтной улицей.
В рамках проекта планировки планируется озеленить и благоустроить ряд примыкающих территорий, а также провести реконструкцию улицы 800-летия Москвы.
14:30 Город (Москва и область) Пешеходную доступность станций МЦД оценили с помощью беспилотников
14:18 Город (Москва и область) Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят до «Лианозово»
13:13 Общество Самый теплый день с начала года зафиксирован в Москве
12:43 Город (Москва и область) Жители двух домов на западе Москвы начали переселение по программе реновации
11:47 Город (Москва и область) Суд обязал снести крупнейший торговый центр Зеленограда
21:08 Общество Климатическая весна придет в Москву в конце марта
17:10 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июне
07:41 Общество Встречи префектов с жителями 27 марта. Адреса
20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка
10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом
10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников
17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта