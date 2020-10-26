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Город (Москва и область)     26.10.2020 16:24

Людей с температурой не будут пускать в общественный транспорт Москвы

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Теги:  общественный транспорт  тепловизоры 

26 октября. Mossovetinfo.ru – В общественном транспорте Москвы появятся тепловизоры - приборы для дистанционного измерения температуры, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта столицы.

Приборы для измерения температуры установят на автостанциях и автовокзалах, а также на станциях метро и МЦД

Тепловизоры будут настроены так, чтобы реагировать на температуру тела в 37,5 градуса. Если тепловизор сработает, пассажиру измерят температуру обычным термометром. В случае подтверждения повышенной температуры, пассажиру посоветуют обратиться к врачу, или вызовут ему скорую. В транспорт пассажиров с повышенной температурой пускать не будут.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление о запрете проезда в общественном транспорте города пассажиров без масок и перчаток. В связи с этим в городе были усилены проверки масочно-перчаточного режима на общественном транспорте.


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Теги: 
общественный транспорт  тепловизоры 

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