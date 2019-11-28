28 ноября. Mossovetinfo.ru – Проект трамвайного маршрута в Бирюлеве будет утвержден к середине 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.
Проектируемый маршрут пройдет от Чертановской улицы в Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Маршрут планируется увязать с проектируемой Бирюлевской линией метро.
По предварительным расчетам, новый трамвайный маршрут пройдет вдоль улицы Красного Маяка от пересечения с Чертановской улицей, мимо южного вестибюля метро "Пражская". Затем пересечет Кировоградскую улицу, Варшавское шоссе, пройдет вдоль улицы Подольских Курсантов, пересекая Дорожную улицу. Далее маршрут трамвая пересечет по эстакаде Курское направление МЖДи дойдет до разворотного кольца в районе Западное Бирюлево на пересечении улиц Подольских Курсантов и Харьковская.
Общая протяженность маршрута ориентировочно составит 5,3 километра. Планируется, что на маршруте будет расположено 9 остановок, в том числе одна – на эстакаде через железнодорожные пути.
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