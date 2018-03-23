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Город (Москва и область)     23.03.2018 08:38

Маршруты автобусов изменились с 23 марта в районе новых станций салатовой ветки метро

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Теги:  метро  метрополитен  автобусы 

23 марта. Mossovetinfo.ru – Маршруты автобусов в районе открытых 22 марта трех новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро изменились с 23 марта для удобства пассажиров.

Изменения коснулись маршрутов № 24к, 149, 167, 170, 179, 194, 215к, 656, 672, 677к, 763, 763к. Автобусы будут подъезжать к станциям метро, введены новые остановки.


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Теги: 
метро  метрополитен  автобусы 

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