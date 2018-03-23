23 марта. Mossovetinfo.ru – Маршруты автобусов в районе открытых 22 марта трех новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро изменились с 23 марта для удобства пассажиров.



Изменения коснулись маршрутов № 24к, 149, 167, 170, 179, 194, 215к, 656, 672, 677к, 763, 763к. Автобусы будут подъезжать к станциям метро, введены новые остановки.