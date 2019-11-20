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Город (Москва и область)     20.11.2019 09:27

Маршруты и тарифы ряда экспрессов изменятся с 21 ноября в связи с запуском МЦД

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Теги:  МЦД  экспрессы  расписание  тарифы 

20 ноября. Mossovetinfo.ru – Маршруты и тарифы ряда поездов-экспрессов, курсирующих на Белорусско-Савеловском и Курско-Рижском направлениях, изменятся с 21 ноября в связи с запуском двух первых маршрутов МЦД, сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

Сообщается, что отменяется сквозное движение экспрессов по Белорусскому и Савеловскому направлениям. Также отменяются экспрессы на маршрутах Москва - Лобня – Москва и Москва – Дмитров – Москва, и ряд экспрессов на Савеловском направлении.

При этом, для экспрессов Савеловского направления появятся остановки на станциях Долгопрудная и Окружная. В то же время экспрессы Белорусского направления не будут останавливаться на станциях Беговая и Фили.

На Курско-Рижском направлении ряд экспрессов будет выведен из расписания, кроме того, у ряда поездов изменится время отправления. Помимо этого, на Курском направлении экспрессы вместо станции Царицыно будут останавливаться на платформе Текстильщики.

В связи с изменением расписания билеты на фирменные экспрессы можно сдать в кассах или на официальном сайте ЦППК не позднее, чем за 2 часа до отправления без сервисного сбора.

Обновленное расписание и тарифы доступны на официальном сайте ЦППК.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  экспрессы  расписание  тарифы 

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