20 ноября. Mossovetinfo.ru – Маршруты и тарифы ряда поездов-экспрессов, курсирующих на Белорусско-Савеловском и Курско-Рижском направлениях, изменятся с 21 ноября в связи с запуском двух первых маршрутов МЦД, сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.



Сообщается, что отменяется сквозное движение экспрессов по Белорусскому и Савеловскому направлениям. Также отменяются экспрессы на маршрутах Москва - Лобня – Москва и Москва – Дмитров – Москва, и ряд экспрессов на Савеловском направлении.



При этом, для экспрессов Савеловского направления появятся остановки на станциях Долгопрудная и Окружная. В то же время экспрессы Белорусского направления не будут останавливаться на станциях Беговая и Фили.



На Курско-Рижском направлении ряд экспрессов будет выведен из расписания, кроме того, у ряда поездов изменится время отправления. Помимо этого, на Курском направлении экспрессы вместо станции Царицыно будут останавливаться на платформе Текстильщики.



В связи с изменением расписания билеты на фирменные экспрессы можно сдать в кассах или на официальном сайте ЦППК не позднее, чем за 2 часа до отправления без сервисного сбора.



Обновленное расписание и тарифы доступны на официальном сайте ЦППК.