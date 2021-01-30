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Город (Москва и область)     30.01.2021 13:07

Маршруты наземного транспорта в центре Москвы изменятся 31 января

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Теги:  Мосгортранс  оппозиция  акции  транспорт  наземный транспорт  автобусы 

30 января. Mossovetinfo.ru - По требованию полиции в воскресенье, 31 января изменятся маршруты наземного транспорта в центре Москвы. Об этом сообщает Мосгортранс.

Со списком маршрутов, которые изменятся 31 января в центре Москвы, можно ознакомиться здесь

Ранее МВД сообщало, что в связи с поступающими из СМИ и интернета призывами граждан к участию в несанкционированных акциях в воскресенье 31 января в этот день в центре Москвы удут введены ограничения для передвижения пешеходов.

Станции метро «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город» закроют на вход и выход с 8.00 31 января.

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Карта места

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Теги: 
Мосгортранс  оппозиция  акции  транспорт  наземный транспорт  автобусы 

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