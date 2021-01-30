13:10 Город (Москва и область) Как изменятся маршруты наземного транспорта в центре Москвы 31 января
13:07 Город (Москва и область) Маршруты наземного транспорта в центре Москвы изменятся 31 января
11:16 Город (Москва и область) Власти Москвы заявили о намерении достроить БКЛ в 2022 году
22:16 Общество Карта-схема перекрытий улиц и закрытия метро 31 января в Москве
22:04 Город (Москва и область) 31 января ряд станций метро, улиц, территорий в центре Москвы закроют для пешеходов
13:10 Город (Москва и область) Как изменятся маршруты наземного транспорта в центре Москвы 31 января
11:16 Город (Москва и область) Власти Москвы заявили о намерении достроить БКЛ в 2022 году
13:45 Происшествия В реанимации находится женщина пострадавшая в Санкт-Петербурге во время акции 23 января
09:15 Город (Москва и область) Студенты вузов в Москве продолжат учиться дистанционно
09:06 Город (Москва и область) Москвичам старше 65 лет разблокируют транспортные карты после вакцинации от COVID-19
08:57 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры Москвы с 22 января могут заполнять залы на 50% - указ