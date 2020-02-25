25 февраля. Mossovefinfo.ru – Праздничную программу к Масленице приготовили 29 московских парков, сообщается на портале mos.ru.



В субботу и воскресенье, 21 февраля и 1 марта посетители городских парков смогут угоститься блинами, принять участие в потешных масленичных соревнованиях, конкурсах и мастер-классах. Москвичи и гости столицы смогут посоревноваться в перетягивании каната и метании валенка, поводить хороводы, принять участие в конкурсе на лучшее чучело Масленицы. Также ожидаются интерактивные программы концерты, сожжение чучела Масленницы и многое другое.



Парки, в которых пройдут масленичные гуляния:



Музей-заповедник «Коломенское»

Музей-усадьба «Люблино»

Московская усадьба Деда Мороза

Парк Горького

Воронцовский парк

Парк «Сокольники»

Сад «Эрмитаж»

Музей-заповедник «Царицыно»

Таганский парк

Сад имени Баумана

Парк «Ходынское поле»

Парк «Северное Тушино»

Зона отдыха «Левобережный»

Бабушкинский парк

Ландшафтный парк «Митино»

Сквер по Олонецкому проезду

Усадьба Измайлово

Перовский парк

Парк Победы

Парк «Фили»

Парк 50-летия Октября

Парк «Садовники

Измайловский парк

Сиреневый сад

Парк «Красная Пресня»

Зона отдыха «Красногвардейские пруды

Лианозовский парк

Гончаровский парк

Парк«Ангарские пруды».