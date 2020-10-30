30 октября. Mossovetinfo.ru – Массовая вакцинация от коронавируса начнется в январе, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев.



По словам губернатора, сейчас в регионе готовится 62 пункта, в которых будет проводится вакцинация, а также другие ресурсы для ее проведения. Системно прививки от коронавируса начнут делать в ноябре, массовая вакцинация стартует в январе.



Воробьев подчеркнул, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной, по ОМС.



Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в московские медучреждения вакцина от коронавируса поступит в ноябре.