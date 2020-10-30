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Город (Москва и область)     30.10.2020 16:25

Массовая вакцинация от коронавируса в Подмосковье начнется в январе

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Теги:  коронавирус  Московская область  Подмосоквье  вакцинация 

30 октября. Mossovetinfo.ru – Массовая вакцинация от коронавируса начнется в январе, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам губернатора, сейчас в регионе готовится 62 пункта, в которых будет проводится вакцинация, а также другие ресурсы для ее проведения. Системно прививки от коронавируса начнут делать в ноябре, массовая вакцинация стартует в январе.

Воробьев подчеркнул, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной, по ОМС.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в московские медучреждения вакцина от коронавируса поступит в ноябре.


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Теги: 
коронавирус  Московская область  Подмосоквье  вакцинация 

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