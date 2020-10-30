Другие материалы
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Город (Москва и область)
30.10.2020, 16:25
Массовая вакцинация от коронавируса в Подмосковье начнется в январе
30 октября. Mossovetinfo.ru – Массовая вакцинация от коронавируса начнется в январе, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев. По словам губернатора...
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Город (Москва и область)
30.10.2020, 12:58
С 1 ноября изменяется режим работы Московского зоопарка
30 октября. Mossovetinfo.ru – Режим работы московского зоопарка изменится с воскресенья, 1 ноября, сообщается в официальном аккаунте зоопарка в Instagram. В связи с сокращением светового дн...
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Город (Москва и область)
30.10.2020, 11:57
Парковки в Москве будут бесплатными 4 ноября
30 октября. Mossovetinfo.ru – В среду, 4 ноября, в День народного единства, все уличные парковки в Москве будут бесплатными, сообщается на официальном сайте Администрации московского парковочного п...