18 мая. Mossovetinfo.ru – Мастер-классы по приготовлению рыбных блюд и квесты на морскую тематику пройдут на Тверской площади в рамках фестиваля «Рыбная неделя».





В рамках мастер-классов участников научат готовить блюда, которые упоминаются в книгах о путешествиях, такие как «Морские галеты» из книги Стивенсона «Остров сокровищ», «куриный карри» из произведения Конан-Дойля «Морской договор», хлеб, который пек Робинзон Крузо на необитаемом острове и другие блюда.





Для детей будут проводить квесты на морскую тематику «Тайны океана». Участникам выдадут морскую форму, и они отправятся на поиски сокровищ. В процессе квеста дети смогут узнать о жизни обитателей морских глубин, а в конце все получат подарки.







Фестиваль «Рыбная неделя» проходит в Москве с 17 по 27 мая на 7 площадках в разных районах города.