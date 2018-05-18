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Город (Москва и область)     18.05.2018, 11:41

Мастер-классы и квесты для детей пройдут на Тверской площади в рамках «Рыбной недели»

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Теги:  фестивали  Рыбная неделя 

18 мая. Mossovetinfo.ru – Мастер-классы по приготовлению рыбных блюд и квесты на морскую тематику пройдут на Тверской площади в рамках фестиваля «Рыбная неделя».

В рамках мастер-классов участников научат готовить блюда, которые упоминаются в книгах о путешествиях, такие как «Морские галеты» из книги Стивенсона «Остров сокровищ», «куриный карри» из произведения Конан-Дойля «Морской договор», хлеб, который пек Робинзон Крузо на необитаемом острове и другие блюда.

Для детей будут проводить квесты на морскую тематику «Тайны океана». Участникам выдадут морскую форму, и они отправятся на поиски сокровищ. В процессе квеста дети смогут узнать о жизни обитателей морских глубин, а в конце все получат подарки.

Фестиваль «Рыбная неделя» проходит в Москве с 17 по 27 мая на 7 площадках в разных районах города.


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Карта места

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Теги: 
фестивали  Рыбная неделя 

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