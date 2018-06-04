Другие материалы
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Город (Москва и область)
04.06.2018, 15:44
Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей с 5 по 17 июня
4 июня. Mossovetinfo.ru – Доступ в Мавзолей Ленина будет закрыт с 5 по 17 июня, сообщает центр общественных связей ФСО РФ. Также сообщается, что будет закрыт доступ к некрополю у Кремлевской ...
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Город (Москва и область)
04.06.2018, 14:07
Парковка в Москве с 10 по 12 июня будет бесплатной
4 июня. Mossovetinfo.ru – Парковка в Москве в праздничные с 10 по 12 июня будет бесплатной, сообщается. Парковка в Москве бесплатна по воскресеньям, а также в праздничные дни. В связи с празд...
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Город (Москва и область)
04.06.2018, 11:23
Акция «ЭкоМарафон» стартует в Московском зоопарке 5 июня
4 июня. Mossovetinfo.ru – Акция «ЭкоМарафон» стартует в Московском зоопарке с 5 июня и продлится в течение всего чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба зоопарка. В рамках...