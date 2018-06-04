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Город (Москва и область)     04.06.2018 15:44

Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей с 5 по 17 июня

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Теги:  мавзолей Ленина  Красная площадь  доступ  ФСО 

4 июня. Mossovetinfo.ru – Доступ в Мавзолей Ленина будет закрыт с 5 по 17 июня, сообщает центр общественных связей ФСО РФ.

Также сообщается, что будет закрыт доступ к некрополю у Кремлевской стены.

Доступ будет закрыт в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий на Красной площади.


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Карта места

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Теги: 
мавзолей Ленина  Красная площадь  доступ  ФСО 

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