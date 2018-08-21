21 августа. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве во вторник, 21 августа.
В связи с прохождением через Московский регион атмосферного фронта в течение дня в столице ожидаются проливные дожди, сопровождаемые грозами и градом, а также шквалистый ветер, порывы которого при грозе могут достигать 20 метров в секунду.
Граждан призывают соблюдать осторожность, по возможности пережидать непогоду в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, держаться подальше от водоемов, не парковать автомобили под деревьями, а при грозе по возможности избежать автомобильный поездок.
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