6 июня. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о сильной жаре, предупреждение опубликовано на официальном сайте управления.



По прогнозам синоптиков, в течение дня температура воздуха в Москве поднимется выше 30 градусов тепла.



В связи с этим москвичам рекомендуют соблюдать осторожность, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, употреблять больше жидкости.