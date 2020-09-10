10 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве во второй половине дня четверга, 10 сентября, ожидается усиление ветра, сообщает столичное управление МЧС.



По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.



Москвичей призывают соблюдать осторожность, не укрываться под деревьями от непогоды и не парковать под деревьями автомобили.