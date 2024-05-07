МЧС предупредило москвичей о ветре до 18 метров в секунду в столице 9 мая

8 мая — Mossovetinfo.ru — В ближайшие часы и до конца дня в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15–18 м/с. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.



«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца дня местами в Москве ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15–18 м/с», – говорится в сообщении.



Водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев.



Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.