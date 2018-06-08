8 июня. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС предупредило о том, что в пятницу 8 июля в Москве ожидаются грозовые дожди и сильный ветер, предупреждение опубликовано в официальном аккаунте управления в Twitter.



По данным синоптиков, в Москве ожидаются грозовые дожди, и порывистый ветер, который при грозе может достигать 19 метров в секунду.



Граждан просят соблюдать осторожность.