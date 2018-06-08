Другие материалы
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Город (Москва и область)
08.06.2018, 09:56
Завершено благоустройство территории возле станции «Тушинская» к ЧМ-2018
8 июня. Mossovetinfo.ru – Завершено благоустройство территории возле станции метро «Тушинская» проводившееся в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба комплекса город...
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Город (Москва и область)
08.06.2018, 09:48
Реставрация прачечной Дома Наркомфина началась в Москве
8 июня. Mossovetinfo.ru – Реставрация прачечной Дома Наркомфина началась в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Прачечная является частью комплекса Дома Нар...
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Город (Москва и область)
08.06.2018, 09:42
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве 8 июля
8 июня. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС предупредило о том, что в пятницу 8 июля в Москве ожидаются грозовые дожди и сильный ветер, предупреждение опубликовано в официальном аккаунте уп...