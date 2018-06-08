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Город (Москва и область)     08.06.2018 09:42

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве 8 июля

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Теги:  МЧС  погода  предупреждение 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС предупредило о том, что в пятницу 8 июля в Москве ожидаются грозовые дожди и сильный ветер, предупреждение опубликовано в официальном аккаунте управления в Twitter.

По данным синоптиков, в Москве ожидаются грозовые дожди, и порывистый ветер, который при грозе может достигать 19 метров в секунду.

Граждан просят соблюдать осторожность.


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Карта места

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Теги: 
МЧС  погода  предупреждение 

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