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Город (Москва и область)     29.04.2020 08:32

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 29 апреля

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Теги:  МЧС  предупреждение  ветер 

29 апреля. Mossovetinfo.ru – МЧС Москвы на своем официальном сайте опубликовало предупреждение о сильном ветре, который ожидается в Москве в среду, 29 апреля.

По прогнозам синоптиков, в период до 21:00 29 апреля в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

Москвичам рекомендовано не парковать автомобили под деревьями, не укрываться под деревьями от непогоды, на улице обходить шаткие и слабозакрепленные конструкции, не оставлять без присмотра детей, соблюдать осторожность.


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Теги: 
МЧС  предупреждение  ветер 

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