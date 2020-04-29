29 апреля. Mossovetinfo.ru – МЧС Москвы на своем официальном сайте опубликовало предупреждение о сильном ветре, который ожидается в Москве в среду, 29 апреля.



По прогнозам синоптиков, в период до 21:00 29 апреля в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.



Москвичам рекомендовано не парковать автомобили под деревьями, не укрываться под деревьями от непогоды, на улице обходить шаткие и слабозакрепленные конструкции, не оставлять без присмотра детей, соблюдать осторожность.