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Город (Москва и область)     07.02.2020 12:50

МЧС предупредило о ветре и гололедице в Москве 7 февраля

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Теги:  МЧС  погода  предупреждение 

7 февраля. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС на своем официально сайте опубликовало экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве в пятницу, 7 февраля.

По прогнозам синоптиков, до 21:00 пятницы в Москве ожидается ветер до 17 метров в секунду, возможна слабая метель. На дорогах ожидается гололедица.

Рекомендуется по возможности переждать непогоду в капитальных строениях, обходить рекламные и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять без присмотра детей.

Автомобилистам рекомендуют не парковать машины под деревьями, при движении значительно снизить скорость автомобиля и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров и перестроений.


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Теги: 
МЧС  погода  предупреждение 

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