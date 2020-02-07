7 февраля. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС на своем официально сайте опубликовало экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве в пятницу, 7 февраля.
По прогнозам синоптиков, до 21:00 пятницы в Москве ожидается ветер до 17 метров в секунду, возможна слабая метель. На дорогах ожидается гололедица.
Рекомендуется по возможности переждать непогоду в капитальных строениях, обходить рекламные и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять без присмотра детей.
Автомобилистам рекомендуют не парковать машины под деревьями, при движении значительно снизить скорость автомобиля и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров и перестроений.
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