7 февраля. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС на своем официально сайте опубликовало экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве в пятницу, 7 февраля.



По прогнозам синоптиков, до 21:00 пятницы в Москве ожидается ветер до 17 метров в секунду, возможна слабая метель. На дорогах ожидается гололедица.



Рекомендуется по возможности переждать непогоду в капитальных строениях, обходить рекламные и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять без присмотра детей.



Автомобилистам рекомендуют не парковать машины под деревьями, при движении значительно снизить скорость автомобиля и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров и перестроений.