21 сентября. Mossovetinfo.ru - Сотрудники МЧС провели плановые ежегодные учения на московской канатной дороге Лужники - Воробьевы горы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу дороги.
Ранее пользователи соцсетей сообщили, что на анатной дороге произошла поломка, часть кабинок с пассажирами зависла над Москвой-рекой.
«У нас все в порядке. Это плановые ежегодные учения МЧС на канатной дороге. По понедельникам мы работаем как обычно - с 16:00», - сообщили в пресс-службе дороги.
В ходе учений сотрудники МЧС отработали спасение пассажиров из кабинок в случае остановки дороги, в том числе эвакуацию из кабинок, зависших над рекой.
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