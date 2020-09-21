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Город (Москва и область)     21.09.2020 12:11

Московская канатная дорога опровергла информацию о поломке утром 21 сентября

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Теги:  Лужники  канатная дорога  МЧС  учения 

21 сентября. Mossovetinfo.ru - Сотрудники МЧС провели плановые ежегодные учения на московской канатной дороге Лужники - Воробьевы горы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу дороги.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что на анатной дороге произошла поломка, часть кабинок с пассажирами зависла над Москвой-рекой.

«У нас все в порядке. Это плановые ежегодные учения МЧС на канатной дороге. По понедельникам мы работаем как обычно - с 16:00», - сообщили в пресс-службе дороги.

В ходе учений сотрудники МЧС отработали спасение пассажиров из кабинок в случае остановки дороги, в том числе эвакуацию из кабинок, зависших над рекой.


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Карта места

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Теги: 
Лужники  канатная дорога  МЧС  учения 

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