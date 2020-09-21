21 сентября. Mossovetinfo.ru - Сотрудники МЧС провели плановые ежегодные учения на московской канатной дороге Лужники - Воробьевы горы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу дороги.



Ранее пользователи соцсетей сообщили, что на анатной дороге произошла поломка, часть кабинок с пассажирами зависла над Москвой-рекой.



«У нас все в порядке. Это плановые ежегодные учения МЧС на канатной дороге. По понедельникам мы работаем как обычно - с 16:00», - сообщили в пресс-службе дороги.



В ходе учений сотрудники МЧС отработали спасение пассажиров из кабинок в случае остановки дороги, в том числе эвакуацию из кабинок, зависших над рекой.