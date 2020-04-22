Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     22.04.2020 08:57

МЧС: в Москве 22 апреля ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЧС  предупреждение  ветер 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС предупредило о сильном ветре, который ожидается в Москве в среду, 22 апреля, предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства.

По прогнозам синоптиков, до 21:00 среды, 22 апреля, в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

В связи с этим москвичам рекомендуется не парковать автомобили под деревьями, во время движения по улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять без присмотра детей.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЧС  предупреждение  ветер 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:29 Город (Москва и область) Сервис «Яндекс. Лавка» начал в Москве доставку на дом карт «Тройка»

09:49 В России Более 100 тысяч тестов на коронавирус провели в России за сутки - Роспотребнадзор

09:42 Город (Москва и область) В Подмосковье ввели обязательный карантин для заболевших ОРВИ

08:57 Город (Москва и область) МЧС: в Москве 22 апреля ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду

08:44 В России Правительство разрешило не проводить поверку бытовых счетчиков до конца года

Актуальные материалы

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru