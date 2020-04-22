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Город (Москва и область)
22.04.2020, 10:29
Сервис «Яндекс. Лавка» начал в Москве доставку на дом карт «Тройка»
22 апреля. Mossovetinfo.ru – Сервис «Яндекс. Лавка» начал в Москве бесплатно доставлять транспортные карты «Тройка» на дом, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы. Заказ можно...
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Город (Москва и область)
22.04.2020, 09:42
В Подмосковье ввели обязательный карантин для заболевших ОРВИ
22 апреля. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом, постановление опубликовано на официальном сайте правител...
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Город (Москва и область)
22.04.2020, 08:57
МЧС: в Москве 22 апреля ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду
22 апреля. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС предупредило о сильном ветре, который ожидается в Москве в среду, 22 апреля, предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства. ...