22 апреля. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС предупредило о сильном ветре, который ожидается в Москве в среду, 22 апреля, предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства.



По прогнозам синоптиков, до 21:00 среды, 22 апреля, в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.



В связи с этим москвичам рекомендуется не парковать автомобили под деревьями, во время движения по улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять без присмотра детей.