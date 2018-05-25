25 мая. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, который ожидается в Москве вечером в пятницу 25 мая.



По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Москвичей и гостей столицы просят соблюдать осторожность.