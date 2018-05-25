Другие материалы
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Город (Москва и область)
25.05.2018, 17:34
МЧС: в Москве вечером 25 мая ожидается сильный ветер
25 мая. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, который ожидается в Москве вечером в пятницу 25 мая. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут до...
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Город (Москва и область)
25.05.2018, 15:58
Оранжевый уровень опасности погоды объявлен в Москве в субботу 26 мая.
25 мая. Mossovetinfo.ru – Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве в субботу 26 мая, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. Синоптики прогнозируют в столице жаркую пого...
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Город (Москва и область)
25.05.2018, 14:59
В Москве появится площадь архитектора Бове
25 мая. Mossovetinfo.ru – Площадь имени архитектора Бове появится в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Именем знаменитого архитектора назовут площадь на пере...