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Город (Москва и область)     03.03.2020 14:54

Мемориальную доску Юрию Лужкову установят на 3-й Тверской-Ямской улице

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Теги:  Юрий Лужков  память  мемориальная доска  Правительство Москвы 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Мемориальную доску в память второго мэра Москвы Юрия Лужкова установят на доме №48 по 3-й Тверской-Ямской улице, в котором он жил, соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник, 3 марта.

Ранее президент России Владимир Путин опубликовал указ, в котором рекомендовал рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лужков, а также о присвоении имени Лужкова Городскому университету управления правительства Москвы.

Второй мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков скончался в декабре 2019 года в возрасте 83 лет.


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Теги: 
Юрий Лужков  память  мемориальная доска  Правительство Москвы 

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