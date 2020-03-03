3 марта. Mossovetinfo.ru – Мемориальную доску в память второго мэра Москвы Юрия Лужкова установят на доме №48 по 3-й Тверской-Ямской улице, в котором он жил, соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник, 3 марта.
Ранее президент России Владимир Путин опубликовал указ, в котором рекомендовал рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лужков, а также о присвоении имени Лужкова Городскому университету управления правительства Москвы.
Второй мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков скончался в декабре 2019 года в возрасте 83 лет.
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