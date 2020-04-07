7 апреля. Mossovetinfo.ru – Менее 4% новых заболевших коронавирусом в Москве недавно вернулись из-за границы, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 697 новых случаев заболевания коронавирусом.
47,5% заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 4% - дети. 34% заболевших – лица в возрасте от 45 до 65 лет, 14,5% - старше 65 лет.
Все ранее введенные в Москве ограничительные меры продлены до 1 мая.
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