7 апреля. Mossovetinfo.ru – Менее 4% новых заболевших коронавирусом в Москве недавно вернулись из-за границы, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 697 новых случаев заболевания коронавирусом.



47,5% заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 4% - дети. 34% заболевших – лица в возрасте от 45 до 65 лет, 14,5% - старше 65 лет.



Все ранее введенные в Москве ограничительные меры продлены до 1 мая.