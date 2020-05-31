31 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 757 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье выявлено 38 995 случаев. На данный момент в регионе заражены 30 455 человека. Вылечились 8091 человек, умерли – 449 человек.



В России выявлено более 405 тысяч случаев во всех регионах. В Москве зафиксировано 180 тысяч случаев заболевания.