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Город (Москва и область)
05.12.2024, 13:21
Мэр Москвы поздравил Почетного гражданина Москвы Ивана Слухая со 100-летним юбилеем
5 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин навестил председателя Московского комитета ветеранов войны...
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Город (Москва и область)
01.12.2024, 09:49
С 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025-го в столице пройдет зимний фестиваль «Усадьбы Москвы»
1 декабря — Mossovetinfo.ru — С 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025-го в столице пройдет зимний фестиваль «Усадьбы Москв...
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Город (Москва и область)
29.11.2024, 09:56
Собянин поручил продолжить реализацию программы «Сделано в Москве»
29 ноября — Mossovetinfo.ru — Флагманского проекта поддержки столичных производителей «Сделано в Москве» будет про...