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Город (Москва и область)     05.12.2024 13:21

Мэр Москвы поздравил Почетного гражданина Москвы Ивана Слухая со 100-летним юбилеем

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Теги:  Слухай  Почетный гражданин Москвы  100-летие  Собянин  поздравление  Московский комитет ветеранов войны 

5 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин навестил председателя Московского комитета ветеранов войны, «Почетного гражданина города Москвы» Ивана Слухая и поздравил его со 100-летним юбилеем, сообщает сайт горадминистрации.

Обращаясь к юбиляру Собянин поблагодарил Слухая за активное участие в работе ветеранского движения и также сказал: «Поздравляю с удивительным юбилеем - столетием. От имени москвичей хочу поздравить вас поблагодарить за то, что все сделали для страны, для Москвы. Пожелать вам здоровья, благополучия вам и вашей семье. С праздником, дорогой мой».

Слухай Иван Андреевич - генерал-майор, участник Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. С первого и до последнего дня войны участвовал в боях, неоднократно был ранен. Награжден орденом Красного Знамени, 4 орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I, II степени. Председатель Московского Комитета ветеранов войны.
Иван Слухай, Почетный гражданин Москвы, Сергей Собянин
В ноябре 2016 года депутаты Московской городской Думы единогласно поддержали предложение присвоить звание «Почетный гражданин города Москвы» председателю Московского комитета ветеранов войны Ивану Андреевичу Слухаю. Кандидатуру Слухая внес мэр столицы Сергей Собянин.

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Теги: 
Слухай  Почетный гражданин Москвы  100-летие  Собянин  поздравление  Московский комитет ветеранов войны 

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