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Город (Москва и область)     05.09.2019 12:35

Мэрия Москвы не согласовала акцию оппозиции 14 сентября

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Теги:  оппозиция  мэрия Москвы  акции  согласование  отказ 

5 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию оппозиции в субботу, 14 сентября, сообщила в своем telegram-канале заявитель акции помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.

Вихарева сообщила, что получила отказ в проведении митинга на проспекте Академика Сахарова численностью в 100 тысяч человек, уведомление о котором она подала 2 сентября.

Отказ мотивирован тем, что 14 сентября на проспекте Академика Сахарова запланированы «культурно-массовые и социально значимые мероприятия». В качестве альтернативной площадки для проведения митинга Вихаревой предложили улицу Перерва в Люблино.

Ранее мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении акций 24 и 31 августа, а также 3 сентября.

В Москве с июня проходят акции оппозиции, участники которых требуют допустить к выборам в Мосгордуму ряд оппозиционных кандидатов, которым было отказано в регистрации. Вихарева ранее заявила, что после выборов повод для протестов «будет еще более сильный, чем сейчас».


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Теги: 
оппозиция  мэрия Москвы  акции  согласование  отказ 

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