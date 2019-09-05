5 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию оппозиции в субботу, 14 сентября, сообщила в своем telegram-канале заявитель акции помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.
Вихарева сообщила, что получила отказ в проведении митинга на проспекте Академика Сахарова численностью в 100 тысяч человек, уведомление о котором она подала 2 сентября.
Отказ мотивирован тем, что 14 сентября на проспекте Академика Сахарова запланированы «культурно-массовые и социально значимые мероприятия». В качестве альтернативной площадки для проведения митинга Вихаревой предложили улицу Перерва в Люблино.
Ранее мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении акций 24 и 31 августа, а также 3 сентября.
В Москве с июня проходят акции оппозиции, участники которых требуют допустить к выборам в Мосгордуму ряд оппозиционных кандидатов, которым было отказано в регистрации. Вихарева ранее заявила, что после выборов повод для протестов «будет еще более сильный, чем сейчас».
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