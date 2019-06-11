11 июня. Mossovetinfo.ru – Мэрия Москвы обратится в прокуратуру в связи с запланированным на 12 июня маршем в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, так как организаторы марша не идут на контакт в вопросах обеспечения безопасности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-мэра Москвы Александр Горбенко.



Один из организаторов марша журналист Илья Азар заявил, что организаторы не ведут переговоров с мэрий и предлагают обсудить вопросы обеспечения безопасности в прямом эфире телеканала «Дождь». Однако, по словам Горбенко, обеспечение безопасности – «это серьезный вопрос» и обсуждать его в прямом эфире нельзя.



В свою очередь, представитель МВД Станислав Колесник, заявил, что органы правопорядка окажут содействие властям в обеспечении безопасности массовых мероприятий, в том числе тех, которые могут пройти в Москве в связи с делом Ивана Голунова.



Журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан полицией 6 июня. В его рюкзаке было обнаружено наркотическое вещество метилэфедрон. Впоследствии, при обыске в квартире Голунова был обнаружен кокаин. Сам журналист заявил, что наркотики ему были подброшены, а также о том, что в ходе задержания он был избит. Позднее Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков.



Задержание журналиста вызвало большой общественный резонанс. По просьбе мэра Москвы Сергея Собянина дело под личный контроль взял глава столичного МВД Олег Баранов. Кроме того, Управление собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку действий полицейских при задержании Голунова.