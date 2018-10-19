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Город (Москва и область)     19.10.2018 20:57

Мэрия Москвы отозвала согласование «Возвращения имен»

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Теги:  Мемориал  возвращение имен 

19 октября. Mossovetinfo.ru – Московские власти срывают традиционную акцию «Возвращение имен», которая на протяжении последних 11 лет проходила на Лубянке ежегодно 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий.
В ходе акции весь день, в течение 12 часов, все желающие читают у Соловецкого камня, установленного на Лубянке, имена расстрелянных в Москве.

«Сегодня, 19 октября 2018 года – то есть за 10 дней до проведения акции – согласование было отозвано московской мэрией», - сообщает Правление Международного Мемориала.

«Чиновники не сочли нужным хоть в какой-то форме принести извинения – не только, и даже не столько организаторам, сколько тысячам людей, которые поддерживают эту акцию и участвуют в ней», - отмечается в заявлении Мемориала.

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Теги: 
Мемориал  возвращение имен 

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