Мэрия Москвы отозвала согласование «Возвращения имен»

19 октября. Mossovetinfo.ru – Московские власти срывают традиционную акцию «Возвращение имен», которая на протяжении последних 11 лет проходила на Лубянке ежегодно 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий.

В ходе акции весь день, в течение 12 часов, все желающие читают у Соловецкого камня, установленного на Лубянке, имена расстрелянных в Москве.



«Сегодня, 19 октября 2018 года – то есть за 10 дней до проведения акции – согласование было отозвано московской мэрией», - сообщает Правление Международного Мемориала.



«Чиновники не сочли нужным хоть в какой-то форме принести извинения – не только, и даже не столько организаторам, сколько тысячам людей, которые поддерживают эту акцию и участвуют в ней», - отмечается в заявлении Мемориала.