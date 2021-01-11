11 января. Mossovetinfo.ru – Мэрия Москвы создаст новую систему хранения персональных данных москвичей и потратит на это 185 миллионов рублей, соответствующий заказ Департамент информационных технологий Москвы разместил на сайте госзакупок.



В новую систему будут включены данные о документах граждан (паспортные данные, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, об их фактическом доходе, месте проживания, родственниках, принадлежащем гражданам транспорте, успеваемости детей в школе и даже домашних животных.



Новая база данных будет интегрирована с другими информационными системами для взаимного обогащения данными, в том числе с базами данных МФЦ.



Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на департамент информационных технологий, новая система нужна «для развития функционала личного кабинета на портале mos.ru, которое ускорит и упростит получение госуслуг»



Однако, по мнению экспертов, создание подобной базы увеличивает различные риски. Так, по мнению зампреда комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александра Савельева, власти Москвы создают базы данных с большими массивами сведений о гражданах по аналогии с китайскими.



По мнению Савельвева, москвичей могут вынуждать давать согласие на обработку данных при обращении в государственные органы, а также передавать такие данные с помощью «манипуляций с доступностью» госуслуг и льгот.



В свою очередь, глава направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев считает, что подобная централизованная база данных является возможным источником утечки информации, так как защита таких баз намного сложнее и дороже, чем ее взлом.



Глава юридической практики «Роскомсвободы», управляющий партнер Digital Rights Center Саркис Дарбинян выразил мнение, что реализованная в странах Скандинавии модель, позволяющая не хранить данные в одном месте, а обмениваться данными заинтересованным сторонам, выглядит безопаснее, так как централизация данных в одном месте всегда ведет к повышению рисков утечек и неавторизованного доступа.



Последняя подобная утечка данных произошла в декабре прошлого года, когда в интернет попали данные о москвичах, переболевших коронавирусом.