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Город (Москва и область)     28.04.2020 14:48

Метро придет в Можайский район Москвы в 2021 году

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Теги:  метро  метрополитен  строительство  Можайский район  станция Давыдково 

28 апреля. Mossovetinfo.ru – Первая станция метро в Можайском районе Москвы откроется для пассажиров в 2021 году, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

В 2021 году в Москве планируется открыть юго-западный участок Большой кольцевой линии метро, в состав которого войдет станция «Давыдково», которая станет первой станцией метро в Можайском районе.

Станция «Давыдково» строится на пересечении Аминьевского шоссе и Инициативной улицы и является станцией мелкого заложения.

Открытие юго-западного участка БКЛ, улучшит транспортную доступность районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, в которых в общей сложности проживает около 200 тысяч человек. Протяженность участка от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского» составит 9,2 километра.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  строительство  Можайский район  станция Давыдково 

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