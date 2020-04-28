28 апреля. Mossovetinfo.ru – Первая станция метро в Можайском районе Москвы откроется для пассажиров в 2021 году, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.
В 2021 году в Москве планируется открыть юго-западный участок Большой кольцевой линии метро, в состав которого войдет станция «Давыдково», которая станет первой станцией метро в Можайском районе.
Станция «Давыдково» строится на пересечении Аминьевского шоссе и Инициативной улицы и является станцией мелкого заложения.
Открытие юго-западного участка БКЛ, улучшит транспортную доступность районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, в которых в общей сложности проживает около 200 тысяч человек. Протяженность участка от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского» составит 9,2 километра.
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