28 апреля. Mossovetinfo.ru – Первая станция метро в Можайском районе Москвы откроется для пассажиров в 2021 году, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.



В 2021 году в Москве планируется открыть юго-западный участок Большой кольцевой линии метро, в состав которого войдет станция «Давыдково», которая станет первой станцией метро в Можайском районе.



Станция «Давыдково» строится на пересечении Аминьевского шоссе и Инициативной улицы и является станцией мелкого заложения.



Открытие юго-западного участка БКЛ, улучшит транспортную доступность районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, в которых в общей сложности проживает около 200 тысяч человек. Протяженность участка от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского» составит 9,2 километра.