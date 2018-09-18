18 сентября. Mossovetinfo.ru – Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей, пройдут в 12 московских парках с 30 сентября по 7 октября, сообщает портал mos.ru.



Праздничные мероприятия пройдут в Бабушкинском, Таганском, Измайловском, Перовском, Воронцовском и Лианозовском парке, в Парке Победы на Поклонной горе, в парках «Фили» и «Красная Пресня», в музее-заповеднике «Царицыно», в Сиреневом саду и в усадьбе Деда Мороза.



Постетили парков смогут послушать музыку 60-х годов, сыграть в настольные игры, принять участие в бесплатных фотосессиях.



Международный день пожилых людей проводится по инициативе ООН с 1991 года. В России он отмечается с 1992 года.