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Город (Москва и область)     18.09.2018 08:56

Международный день пожилых людей отпразднуют в московских парках

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Теги:  парки  пожилые 

18 сентября. Mossovetinfo.ru – Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей, пройдут в 12 московских парках с 30 сентября по 7 октября, сообщает портал mos.ru.

Праздничные мероприятия пройдут в Бабушкинском, Таганском, Измайловском, Перовском, Воронцовском и Лианозовском парке, в Парке Победы на Поклонной горе, в парках «Фили» и «Красная Пресня», в музее-заповеднике «Царицыно», в Сиреневом саду и в усадьбе Деда Мороза.

Постетили парков смогут послушать музыку 60-х годов, сыграть в настольные игры, принять участие в бесплатных фотосессиях.

Международный день пожилых людей проводится по инициативе ООН с 1991 года. В России он отмечается с 1992 года.


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Теги: 
парки  пожилые 

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