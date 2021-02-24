МФЦ Подмосковья начали оформлять права на недвижимость в других регионах

24 февраля. Mossovetinfo.ru – 30 многофункциональных центров Московской области начали предоставлять услуги по оформлению прав на недвижимость в других регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.



Сообщается, что услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, оформить права на недвижимость в других регионах может любой гражданин, независимо от места прописки.



Ранее оформить права на недвижимость в других регионах можно было только в областных отделах кадастровой палаты, в МФЦ по месту расположения объекта недвижимости, а также на официальном сайте Росреестра.