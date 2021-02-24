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Город (Москва и область)     24.02.2021 13:56

МФЦ Подмосковья начали оформлять права на недвижимость в других регионах

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Теги:  МФЦ  Московская область  Подмосковье  недвижимость  регистрация 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – 30 многофункциональных центров Московской области начали предоставлять услуги по оформлению прав на недвижимость в других регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Сообщается, что услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, оформить права на недвижимость в других регионах может любой гражданин, независимо от места прописки.

Ранее оформить права на недвижимость в других регионах можно было только в областных отделах кадастровой палаты, в МФЦ по месту расположения объекта недвижимости, а также на официальном сайте Росреестра.

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Теги: 
МФЦ  Московская область  Подмосковье  недвижимость  регистрация 

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