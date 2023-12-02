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Город (Москва и область)
05.12.2023, 15:35
Минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится в Москве с 1 января до 24,5 тыс. руб. в месяц
5 декабря — Mossovetinfo.ru — Решение об индексации московских социальных выплат с 1 января 2024 года принял мэр Москв...
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Город (Москва и область)
05.12.2023, 10:35
Если утеряна карта москвича или найдена чужая – что делать
5 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве сейчас два вида карт москвича, до 1 апреля 2022 года карты выпускались с банковск...
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Город (Москва и область)
02.12.2023, 11:06
В Москве усовершенствовали порядок определения размера оплаты за отопление
2 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве утвердили усовершенствованный порядок расчетов за отопление, предусматриваю...