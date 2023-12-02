5 декабря — Mossovetinfo.ru — Решение об индексации московских социальных выплат с 1 января 2024 года принял мэр Москв...

5 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве сейчас два вида карт москвича, до 1 апреля 2022 года карты выпускались с банковск...