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Город (Москва и область)     05.12.2023 15:35

Минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится в Москве с 1 января до 24,5 тыс. руб. в месяц

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Теги:  Москва  пенсии  доплаты  индексация  льготы  бюджет  Собянин 

5 декабря — Mossovetinfo.ru — Решение об индексации московских социальных выплат с 1 января 2024 года принял мэр Москвы, минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится в Москве до 24,5 тыс. руб. в месяц написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. На доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам в бюджете столицы на 2024 год предусмотрено почти 178 миллиардов рублей.

«Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 тыс. 500 руб. в месяц с 1 января 2024 года. Также проведем индексацию единовременных и ежемесячных социальных выплат», – сообщил Собянин.

Так, в 2024 году будут проиндексированы выплаты многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих; семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства; студенческим и приемным семьям; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы; юбилярам супружеской жизни; , долгожителям в возрасте 100 лет и старше, другим льготным категориям граждан. По традиции будут также произведены единовременные выплаты к праздничным и памятным датам — годовщинам Победы в ВОВ, начала контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС.

Как ранее сообщало ИА «Моссовет», в рамках принятого 22 ноября бюджета города Москвы на 2024 год, на государственную программу «Социальная поддержка жителей города Москвы» в 2024 году будет направлено 667 миллиардов рублей. На доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам предусмотрено почти 178 миллиардов рублей.

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Теги: 
Москва  пенсии  доплаты  индексация  льготы  бюджет  Собянин 

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