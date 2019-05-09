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Город (Москва и область)     09.05.2019 10:02

Многие маршруты наземного транспорта изменятся 9 мая в Москве

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Теги:  транспорт  автобусы  троллейбусы  трамваи  9 мая  День Победы 

9 мая. Mossovetinfo.ru – Многие маршруты наземного городского транспорта изменятся 9 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы. Со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте Мосгортранса.

В москве 9 мая перекрыты многие улицы. Кроме того, изменился график работы некоторых станций метро.

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Карта места

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Теги: 
транспорт  автобусы  троллейбусы  трамваи  9 мая  День Победы 

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